İzmir’in tarihi Bergama ilçesi, binlerce yıl öncesine dayanan kültürel mirasını dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Bergama Kaymakamı Avni Oral, insanlık tarihine Bergama’dan armağan edilen parşömen üzerine kapsamlı bir tanıtım ve markalaşma projesi hazırladıklarını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında, "Parşömeni sadece bir tarihsel belge değil, geleceğe taşınacak kültürel bir marka olarak görüyoruz" diyen Kaymakam Oral, projenin akademik çevreler, yerel aktörler ve ilgili kurumların iş birliğiyle hazırlandığını ifade etti. Projenin amacının; Bergama’nın insanlığa armağan ettiği bu eşsiz buluşu yeniden canlandırmak, üretimini artırmak ve ulusal bir kültürel marka haline getirerek ekonomik bir değere dönüştürmek olduğu ifade edildi.

Kaymakam Oral, parşömenin Fransızcadan geçmiş adıyla değil, "Bergama kâğıdı" olarak anılacağını belirterek, "Bu kültürel mirasın kökenini Bergama ismiyle yeniden kuracağız. Çünkü bu, yalnızca Bergama’nın değil, Türkiye’nin de kültürel gücüdür" dedi.

Proje kapsamında, logolar ve sloganlar hazırlanarak tanıtım süreci başlatıldı. Ayrıca Bergama parşömeni için UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne başvuru yapılması planlanıyor. Üretim süreciyle ilgili de AR-GE çalışmaları yürütüldüğünü belirten Kaymakam Oral, projenin yalnızca tanıtımda kalmayacağını, ekonomik ve turistik katkılar sağlayarak açık müze olarak şeklinde kalıcı adımlar atacaklarını vurguladı.

Bergama’nın tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve yerel üretimleriyle bir "marka kent" haline gelmesi hedeflenirken, parşömen projesi bu vizyonun lokomotif unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.