MESKİ, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yaklaşık 40 yıllık trafoları yenileyerek enerji altyapısını güçlendirdi. Çalışmayla birlikte tesiste kurulması planlanan 7 megavatlık Güneş Enerji Santrali için de gerekli altyapı hazır hale getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde önemli bir yenileme çalışmasını tamamladı. Tesise yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski trafoların yerine 6 adet yeni trafo montajı yapılarak devreye alındı. Gerçekleştirilen yenileme ile kurulması planlanan 7 MegaWatt Güneş Enerji Santrali için gerekli elektrik altyapısı ve güç artışı sağlanarak sistem hazır hale getirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kent genelinde modern ve sürdürülebilir yatırımlarını sürdüren MESKİ, bu çalışmayla Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin enerji altyapısını güçlendirerek uzun yıllar hizmet verecek şekilde yeniledi.

'Tesisimizi uzun yıllar hizmet verecek şekilde modernize ettik'

MESKİ'de Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Mahmut Kara, 'Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisimizde yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan trafoları yeniledik. Eski trafoların yerine 6 adet yeni trafonun montajını tamamlayarak devreye aldık. Bu çalışmayla, tesisimizde kurulması planlanan 7 MegaWatt Güneş Enerji Santrali için gerekli elektrik altyapısı ve güç artışını sağlayarak sistemi hazır hale getirdik. Böylece tesisimizin enerji altyapısını güçlendirerek uzun yıllar hizmet verecek şekilde modernize ettik' ifadelerini kullandı.