Mersin Büyükşehir Belediyesinin kuraklıkla mücadelede üreticiye yönelik hayata geçirdiği ‘Sulama Tankeri Desteği Projesi’, kırsalda üretim yapan konargöçer Yörükler için adeta can suyu oldu. Belediyenin yüzde 50 katkı payı ile dağıttığı 130 sulama tankeri sayesinde üreticiler, hem kendilerinin hem de hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabiliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile yaz aylarında suya erişimde büyük sıkıntılar yaşayan konargöçer Yörüklerin hayatı kolaylaştı. Proje kapsamında Mersin genelinde 130 adet çekilir tip, 3 tonluk sulama tankeri dağıtıldı. Tankerlerden, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı küçükbaş hayvan üreticileri faydalanabiliyor. Proje, kırsaldaki üreticilerin hayvancılık faaliyetlerine katkı sunarken aynı zamanda bölgedeki kadim konargöçer kültürünün yaşatılmasına da destek sağlıyor.

"Su hayattır, bu destek bize nefes aldırdı"

Projeden yararlanan ailelerden biri olan Cennet Sütlü, yaz aylarında ailesiyle birlikte Gülnar ilçesine bağlı Ilısu bölgesine göç ediyor. Tamamen hayvancılıkla geçimini sağlayan Sütlü, su tankerine erişimle birlikte hayvancılığın daha kolay hale geldiğini belirterek, "Biz konargöçeriz, hayvancılık yapıyoruz ve su bizim için çok kıymetli. Tanker almaya gücüm yoktu. Vahap Seçer Başkanımızdan Allah razı olsun, bu tanker sayesinde çok rahatladım. Su bittiğinde gidip dolduruyorum, dilediğim zaman kullanabiliyorum. Su hayattır, bu destek de bizim hayatımızı kolaylaştırdı" dedi.

Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Sütlü, "Başka hiçbir gelirimiz yok. 3 çocuğumun geleceğini bu işten kazanıyorum. Bu kurak yaz mevsiminde, hayvanlarımızın su ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi sayesinde rahatça karşılıyoruz. Bu destek bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

"Yörük kültürünün ve üreticinin her zaman yanındayız"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Güldoğan ise projenin önemine dikkat çekerek, "Dağlık ve kırsal alanlarda yaşayan konargöçer Yörüklerimiz için su, hem kendileri hem de hayvanları açısından çok kıymetli. İl genelinde 130 adet sulama tankeri desteği sağladık. Bu destek sayesinde üreticilerimiz, kurak geçen yaz aylarında su ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin, yetiştiricinin ve bu kadim kültürün her zaman yanındayız. Desteklerimiz önümüzdeki süreçte de sürecek" ifadelerini kullandı.