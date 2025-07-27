MERSİN (İHA) – Mersin’in Silifke ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde söndürme helikopterleri de tekrar havalanarak müdahaleye destek verdi.

Yangın, Silifke’ye bağlı Çadırlı ve Bahçederesi mahalleleri civarında etkili oldu. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bazı evler boşaltılırken, çok sayıda vatandaş geceyi evlerinden uzakta geçirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Bahçederesi Mahallesi sakinlerinden Mehmet Eser, yangında evi ve bahçesinin yandığını belirterek, "Yaklaşık 25 kümes hayvanım telef oldu. Yangını çaresizce izledik" dedi.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çok sayıda gönüllü vatandaş da destek verdi. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden başlamaması için bölgede geniş çaplı soğutma faaliyetlerini sürdürüyor.