Adıyaman Belediyesi, Siteler Mahallesi’nde yürüyüş yolu, oyun alanı ve dinlenme noktalarından oluşan yeni bir parkı hizmete sunuyor.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak ve mahallelerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Siteler Mahallesi’ne yeni bir park alanı kazandırıyor. Yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkta yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, açık hava spor ekipmanları, kameriyeler ve dinlenme alanları bulunuyor. Zemin döşemesi ve oyun gruplarının montajı büyük ölçüde tamamlanırken, parkın çok kısa bir süre içinde mahalle sakinlerinin hizmetine açılması planlanıyor.

Parkın kısa süre içinde mahalle halkının hizmetine sunulacağını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman’ı daha yaşanabilir, daha yeşil ve sosyal alanlarıyla zengin bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siteler Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu yeni parkla, hem çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği hem de vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek bu tür projeleri önümüzdeki süreçte de artırarak sürdüreceğiz. Siteler Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.