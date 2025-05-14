Ardahan’da çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi Ardahan’da çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarınca Ardahan Belediyesi müdür ve personellerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlere ilişkin eğitim verildi.

Konferans Salonu’nda yapılan ve 1 saat süren "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı eğitim toplantısına belediye birim müdürleri ile çalışanları katıldı.

Personellerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen toplantıda katılımcılara; iş kazalarının meydana gelme nedenleri ile kaza risklerinin azaltılması, farkındalık düzeyinin artırılması ve olası kazaların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler hakkında detaylı bilgi verildi.

Kaynak: İHA