Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesindeki Savaşan Mahallesi’ne karayolu ulaşımını yeniden kazandırmak amacıyla sıcak asfalt serimine başladı. Birecik Barajı’nın yapımıyla büyük ölçüde sular altında kalan ve uzun yıllardır yalnızca teknelerle ulaşım sağlanan mahalle, artık karayolu bağlantısına da kavuştu.

Göreve geldiği günden bu yana turizm ve kırsal kalkınma alanlarında yaptığı yatırımlarla öne çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Sakin Şehir" unvanıyla bilinen Halfeti’nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Savaşan Mahallesi için düğmeye bastı. Gülpınar’ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Savaşan Mahallesi’ne ulaşımı sağlayacak yaklaşık 3 kilometrelik karayolunun altyapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt serimine başladı.

Yıllar sonra konforlu ulaşım imkanı

Baraj suları altında kalan ve zamanla sadece turistik teknelerle ulaşılan bir yer haline gelen Savaşan Mahallesi, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Ancak kara bağlantısının olmaması, hem mahalle sakinleri hem de ziyaretçiler için ulaşımda büyük zorluklara yol açıyordu. Belediyenin sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte bu sorun ortadan kalkıyor. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan asfalt yol çalışması sayesinde hem mahalle halkının yaşam kalitesi artacak hem de bölgeye gelen turistler için ulaşım çok daha kolay ve güvenli hale gelecek. Yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları aralıksız sürerken, yolun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Savaşan Mahallesi’ne ulaşım hem daha konforlu hem de daha güvenli hale gelecek.

Bu yolun turizm açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten bölge halkı, emeği geçenlere teşekkür etti.