Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, halkla iç içe olma ilkesini benimseyerek esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bugün de Atatürk Bulvarı’ndan başlayarak Pazarcami Mahallesi’ne kadar uzanan bir ziyaret gerçekleştirdi. Gittiği her yerde samimi bir şekilde karşılanan Doğan, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinlerken, yerel esnafın karşılaştığı zorluklar hakkında da bilgi aldı. Esnafla uzun sohbetler eden Doğan, onların iş yapma şartlarını iyileştirebilmek için belediye olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Ali Doğan, Nizip halkının her zaman yanlarında olduklarını ve ilçenin daha güzel bir hale gelmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Doğan, ziyaretler kapsamında sahada devam eden belediye hizmetlerini yerinde görerek incelemelerde bulundu.