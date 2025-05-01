Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, mesajında, işçi, memur ve tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Doğan, mesajında, "Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs emeğin, alın terinin ve dayanışmanın en güçlü sembollerinden biridir. İşçi, memur ve tüm emekçi kardeşlerimizin verdikleri kıymetli emek, sadece ekonomik kalkınmanın değil, toplumsal huzurun ve adaletin de temel taşını oluşturmaktadır. Bu özel gün, emek sahiplerinin haklarının korunmasının, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanmasının ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin bir vesilesidir. Toplum olarak daha adil, daha eşit ve daha huzurlu bir gelecek inşa etmek için emeğe değer vermek, dayanışmayı büyütmek zorundayız. Bu vesileyle başta ilçemizin hizmetkarları, büyük ailemizin vazgeçilmez üyeleri ve her biri birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; sağlık ve huzurlu bir çalışma hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.