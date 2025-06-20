Bel omurundaki kayma probleminden kaynaklı ağrı şikayetiyle Bayburt Devlet Hastanesi’ne başvuran bir hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aziz Kaan Erçandırlı tarafından kapalı yöntemle ameliyat edildi.

Op. Dr. Erçandırlı, hastanın ameliyatını kapalı yöntemle vida sistemi kullanarak gerçekleştirdi. Perkütan lomber stabilizasyon ameliyatında hastanın belindeki kayma tipine ve genel durumuna göre işlem yapıldı. Ameliyat sırasında kan kaybının oldukça az olduğu ve ameliyat sonrası dönemde hastanın süreci hafif ağrılarla geçirdiği belirtildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğu öğrenildi.