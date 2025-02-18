Gebelik, anne adayları için heyecan verici ve bir o kadar da dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak biliniyor. Uzmanlar, gebelik boyunca düzenli doktor kontrollerinin, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gebelik sürecinde annenin yaşam alışkanlıkları da bebeğin sağlığı üzerinde kritik bir rol oynadığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gizem Öztürk, gebelik sürecinde düzenli doktor takibinin, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını korumak için büyük önem taşıdığını belirtti. Gebeliğin her aşamasında yapılan düzenli kontrollerin, risklerin erken tespitine yardımcı olduğunu ifade eden Dr. Gizem Öztürk, bu sürecin önemini şöyle açıkladı;

"Gebelik, kadınların hayatındaki en özel dönemlerden biridir ve bu süreç boyunca anne adaylarının sağlıklarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Düzenli doktor kontrolleri, bebekteki gelişim bozuklukları, doğumsal anomaliler ve anne sağlığı ile ilgili risklerin erken dönemde tespit edilmesini sağlar. Bu nedenle gebelik boyunca doktor takibini aksatmak, ciddi sağlık sorunlarının gözden kaçmasına yol açabilir. Bunun yanında annelerin yaşam alışkanlıkları da bebeğin sağlığı için önemlidir. Annelerin sağlıklı beslenmesi, tansiyon gibi sorunların önüne geçmektedir. Dolayısıyla hem sağlıklı alışkanlıklar hem de rutin kontroller bebek sağlığı için önem taşımaktadır."

Bebeğin gelişimi ve sağlığı takip edilmeli

Op. Dr. Gizem Öztürk, özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde düzenli yapılan kontrollerin, bebeğin gelişimi ve sağlığını izlemek adına çok önemli olduğunu vurguladı. Bebek sağlığı konusunda en fazla önem verilen unsurlardan birinin, bebeğin büyüme ve gelişme hızının izlenmesi olduğunu belirten Öztürk, ayrıca kalp atışlarının, plasenta sağlığının ve fetüsün genel durumu hakkında bilgi edinmenin önemli olduğunu belirtti. Bu testler ve muayeneler, hem annenin hem de bebeğin sağlığını güvence altına almak adına kritik bir rol oynar. Bebeğin sağlıklı gelişimini izlemek için yapılan ultrason ve kan testleri, doğumsal anomalilerin erken dönemde tespit edilmesini sağladığını söyleyen Op. Dr. Gizem Öztürk, "Özellikle ilk üç ayda ve ikinci trimesterde yapılan detaylı ultrason incelemelerinde, bebeğin organ gelişimi değerlendirilir ve potansiyel sorunlar erken aşamada tespit edilebilir. Gebelikte yapılan kan testleri de anne adayının sağlık durumunu izlemek ve bebeğin sağlığını etkileyebilecek durumları erken dönemde tespit etmek için önemlidir" şeklinde konuştu.

Sağlıklı yaşam, sağlıklı anne ve bebek!

Op. Dr. Gizem Öztürk, sağlıklı bir gebelik süreci için anne adaylarının yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Dengeli bir beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkolden kaçınma gibi faktörler, gebelik sürecinde anne sağlığını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır. Ayrıca yeterli uyku almak, stresle başa çıkabilmek ve duygusal dengeyi sağlamak da sağlıklı bir gebelik için temel unsurlardır. Bunun yanında doktor kontrollerinin de gebelik sürdüğü müddetçe alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Gebelik sürecinde yapılan her bir kontrol, sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bir gelecek için büyük bir adımdır. Gebelik takibi ihmal edilmemeli ve anne adayları, bu süreç boyunca doktorlarının önerilerine uymalıdır. Hekimler anne adaylarına hem beslenme konusunda hem egzersizlerle ilgili olarak önemli tavsiyeler vermektedir. Bu nedenle de düzenli kontroller önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.