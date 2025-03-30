Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında hayata geçirdiği ‘Kıyafet Evi’ projesiyle dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor.

Kıyafet Evi, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da minik kalpleri ısıtmaya ve ailelerin bayram coşkusunu artırmaya devam ediyor. Bayramın en büyük heyecanlarından biri olan yeni kıyafet hayali, Kıyafet Evi sayesinde ihtiyaç sahibi çocuklar için gerçek oluyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocukları, her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da mağaza konseptinde hazırlanan Kıyafet Evi’nden diledikleri kıyafetleri seçerek, bayram sevincini doyasıya yaşıyor.

"Kıyafet Evi’nden bugüne kadar 21 Bin 300 aile faydalandı"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen projeyle, dar gelirli ailelerin çocukları için ayırdıkları giyim bütçesine destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Kıyafet Evi görevlisi Zilan Özdemir, "Dar gelirli ailelerimizin çocukları için ayırdıkları giyim bütçesine destek olmak ve bir nebzede olsa ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçen Kıyafet Evi, 2020 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Kıyafet Evi’nden faydalanan aile sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Özdemir, "Bugüne kadar ’Kıyafet Evi’nden yararlanan aile sayısı 21 bin 300. Kıyafet Evi’nden faydalanmak isteyen aileler, gerekli belgeler ile başvuru yapabilirler. Evrakların incelenmesi ve onaylanmasının ardından da Kıyafet Evi’nden faydalanabilirler" ifadelerine yer verdi.

Kıyafet evindeki seçenekleri de aktaran Özdemir, "Dar gelirli ailelerimizin 0-12 yaş arası çocuklarına yılda 3 defa ve her seferinde 3 parça olmak üzere ayakkabı, mont, alt ve üst giyim ile iç giyim desteği sağlıyoruz. MERCEK Kurs Merkezlerindeki kursiyerlerin diktikleri kıyafetlerde Kıyafet Evi’nde yer alıyor. Çocuklar kıyafetlerini kendileri seçiyor" diye konuştu.