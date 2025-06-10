Tavas Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların ekmek sorunu yaşamaması amacıyla nöbetçi fırın çizelgesi hazırlayarak ve fırınlara tebliğde bulundu. Bazı fırınların tebliğ edilen günde ekmek üretimi yapmadığını tespit eden Tavas Belediyesi, fırınlar hakkında yasal işlem uygulanacağını duyurdu.

Bayramlarda vatandaşların ekmeksiz kalmasının önüne geçmek için nöbetçi fırın uygulaması yapan Tavas Belediyesi önceki bayramlarda olduğu gibi bu Kurban Bayramında da nöbetçi fırın çizelgesi hazırlayarak her fırının kendisine belirlenen günde ekmek üretimi yapmasını tebliğ etti. Bazı fırınlar tebliğ edilen günde ekmek üretimi yapmayarak vatandaşların ekmek sorunu yaşamasına neden oldu. Durumu tespit eden Tavas Belediyesi ekmek üretimi yapmayan fırınlara, Tavas İlçe Belediye Başkanlığı Uygulanması Gereken Kurallara Ait Tenbihnamenin 13 Maddesi 27 Fıkrası gereği yasal işlem uygulanacağını duyurdu.

Fırınların ekmek üretimi yapmayarak vatandaşları mağdur ettiğini belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Kendilerine tebliğ edilmesine rağmen ekmek fırınını açmayan ve halkımı mağdur eden işletmeler bundan sonrası için olacakları hesap etmiş olmalısınız. Vatandaşlarımızdan kendi adıma bu konuda özür diliyor gerekeni yapacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.