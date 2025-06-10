HATAY (İHA) – Hatay ve çevre iller başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirerek temizliğiyle Akdeniz’in incisi olarak bilinen Arsuz plajında serinledi.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 40 dereceye ulaştığı Hatay başta olmak üzere çevre iller ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda Arsuz plajında yoğunluk oluşturdu. Ekonomik olan ve temizliğiyle ‘Akdeniz’in incisi’ olarak anılan Arsuz plajı vatandaşların tercihi oldu.

"Ailemizle birlikte denize bir günümüzü geçirmek için Arsuz’a geldik"

Ailesiyle birlikte günü sahilde geçiren Emine Tuncay, "Denize geldik. Biz buraları çok seviyoruz. Türkiye’nin her yerinden bütün insanlar gelsin. Akdeniz çok sıcak, kumu çok güzel, harika bir yer. Hatay’ın eşsiz güzelliklerinden biri. Kalabalığı çok severim, harika bir ortam. Kendimi daha güvende hissettim. Çocuklarım büyük şehirden, İstanbul’dan geldiler. Ailemizle birlikte denize bir günümüzü geçirmek için Arsuz’a geldik" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte denizin tadını çıkartmak için gelen 12 yaşındaki Efe Tuncay, "Bayram tatili bayağı iyi gidiyor, denizi seviyorum. Abim İstanbul’da çalışıyor, arada bir geliyor. Ailemle beraber eğlenmek için Arsuz denizine geldik. Kırıkhan’dan geldim, yüzeceğim" dedi.