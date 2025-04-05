Samsun polisi, Ramazan Bayramı dönüşünde yoğun yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların huzur içinde seyahat edebilmesi amacıyla, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik hız, emniyet kemeri, sürücü belgeleri, takograf kullanımı ve diğer yasal yükümlülüklerin kontrolleri titizlikle yapıldı. Aynı zamanda yolcu bilgilendirme faaliyetleri de yürütüldü.

Uygulama kapsamında polis ekipleri, terminalden çıkış yapan otobüsleri durdurarak, "Sayın yolcular; hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak herkese ‘hayırlı yolculuklar’ diliyoruz. Emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluktur. Aynı zamanda kendi can güvenliğiniz açısından da önem arz etmektedir. Emniyet kemeri takmak, kaza anında ölüm ve yaralanma riskini en aza indirir. Bu nedenle yolculuk esnasında emniyet kemerleriniz lütfen takılı vaziyette seyahat edelim" ifadelerini kullandılar.

Ekipler, emniyet kemeri takmayan yolcuları uyarılıp, sürücülerin ve araçların evraklarını kontrol ettikten sonra terminaldeki uygulamayı sonlandırdı. Denetim ve uygulamaların farklı lokasyonlarda da devam edeceği belirtildi.