Son 4 yıldır savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023’te elde ettiği başarıyı tekrarlayarak 2024’te de Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmadan biri oldu. Bu başarıyla birlikte Baykar, Türkiye ihracat tarihinde savunma ve havacılık sektörünü üst üste iki yıl ilk 10’a taşıyan ilk şirket oldu.

Türkiye’nin milli ve özgün SİHA’larını geliştiren Baykar, ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Son 4 yıldır kesintisiz olarak savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2024 yılında da Türkiye’nin en çok mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başardı. Geçen yıl Türkiye ihracat tarihinde bir ilke imza atarak listeye giren ilk savunma ve havacılık firması olan Baykar, bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye’de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri oldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aldı.

Tüm projeler öz kaynaklarla yürütülüyor

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, bu unvanını 2024 yılında da sürdürdü.

İhracat lideri

TİM tarafından 2024’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yılki güçlü performansını devam ettirerek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2024’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 4’te 1’ini tek başına yaparak Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük İHA şirketi Baykar

Küresel ölçekteki başarısını sürdürerek dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.