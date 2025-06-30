Sakarya Taraklı ve Bilecik Gölpazarı’ndaki orman yangınlarına müdahale eden Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dört günlük yoğun çalışmanın ardından şehre geri döndü.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran tarihinde ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar yayılan orman yangınına destek için bölgeye gönderilen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir müdahalenin ardından Eskişehir’e döndü. Ekipler, dört gün boyunca yangınla aralıksız mücadele etti.

Eskişehir’den bölgeye gönderilen ekiplerde 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter, 1 dozer, içinde yatakhane ve banyo bulunan 2 yaşam tırı ile toplam 42 personel görev aldı. Yangının Gölpazarı’na sıçraması üzerine ise 2 arazöz ve 7 personel daha destek için sevk edilmişti.

Ayrıca, 28 Haziran’da Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale devam ediyor. Afyonkarahisar ilinden 6 arazöz, 2 pikap, 2 su ikmal aracı, bir yaşam tırı ve 21 personel bölgeye yönlendirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü civar illerdeki büyük orman yangınlarına destek sağlarken, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde de teyakkuz durumu devam ediyor.