Bayburt’ta öğrencilere, ’Güvenli İnternet, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı’ konusunda eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ’Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele İl Yerel Eylem Planı’ kapsamında Maden, Masat Dede Korkut, Konursu, Adabaşı, Kırkpınar, Mutlu, Sancaktepe ve Şehit Mete Okur okullarında ’Güvenli İnternet, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı’ hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı hakkında toplam bin 36 öğrenci bilgilendirildi. Bilişim Haftası ve Sağlıklı Genç Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, internetin verimli kullanım alanlarından bahsedildi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından eğitim, son buldu.