Bayburt Devlet Hastanesinde obeziteye dikkat çekmek amacıyla stant açıldı, stantta obeziteye neden olan etkenler ve beraberinde yaşanan sağlık sorunları anlatıldı.

Obeziteden korunma ve obezite ile mücadele kapsamında Bayburt Devlet Hastanesi poliklinikler girişinde stant açılarak, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Beden kitle endeksleri hesaplanan vatandaşların kilo fazlası olanlar diyet polikliniğine yönlendirildi. Obezitenin birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini anlatan sağlık çalışanları, hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmeyle obeziteden korunabileceğini hatırlatarak, konuyla alakalı bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdiler.