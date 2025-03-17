Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, seçim vaatleri arasında yer alan Nefes Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Nefes Projemiz ile yaşlılarımıza ve hasta yakınlarımıza yalnızca fiziksel değil ruhsal bir nefes aldırarak onlara ait yaşam alanlarını daha huzurlu ve mutlu hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın seçim vaatlerinden biri olan "Nefes Projesi" hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Nefes Projesi ile 60 yaş üzeri yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılar ile hasta yakınlarına destek oluyor. Nefes Projesi’nin bir parçası olarak sunulan "Ev Dışı Refakat Hizmeti", ilk etapta Samsun’un dört merkez ilçesinde yaşayan, yalnız ve bakacak kimsesi bulunmayan ve yatalak olmayan 60 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu hizmet yaşlıların sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla da önemli bir rol üstleniyor.

Ev Dışı Refakat Hizmeti kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin refakatçi personelleri, vatandaşın hastane randevuları, doktor kontrolleri, kan alımı, ilaç temini gibi pek çok sağlık hizmetine refakat ediyor. Aynı zamanda, resmi kurumlarla ilgili işlemler için de yardımcı olunarak yaşlıların sosyal hayata katılımı destekleniyor. Resmi kurumlarla ilgili işlemlerde hizmet almak isteyen yaşlı vatandaşların hastane ve kurum randevularını önceden almış olmaları gerektiği belirtiliyor.

Ev içi refakat hizmeti

Ev İçi Refakat Hizmeti ise Samsun’un 17 ilçesinde yaşayan yatalak hastalar, Alzheimer, parkinson, demans gibi hastalıklarla mücadele eden bireyler ve bu hastalıklar nedeniyle kesintisiz refakat gereksinimi duyan hasta yakınlarına yönelik sunuluyor. Evde uzun süre hasta yanında kalmak zorunda olan hasta yakınlarına Büyükşehir Belediyesi tarafından kişisel işlerini yapabilmeleri için zaman ayırma imkânı sağlanıyor. Bu hizmet hasta yakınlarının bir nebze olsun rahatlamalarına yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin refakatçi personelleri, hastaların temel ihtiyaçlarına yardımcı olmak, yemek yemelerinde destek sağlamak, günlük egzersizler yapmak, hastayı moral açısından canlı tutmak gibi birçok görevi üstleniyorlar. Aynı zamanda hastaların ilaçlarının düzenli bir şekilde verilmesi, hasta odasının havalandırılması gibi görevler de bu hizmetin bir parçası. Nefes Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Ev Dışı Refakat Hizmeti ve Ev İçi Refakat Hizmeti iki haftada bir, haftanın beş günü şekilde planlanmış durumda.

Başvurular 153 Çözüm Merkezi üzerinden alınacak

Her iki hizmet için de başvurular, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla alınacak. Başvurular sonrası, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenip, ilgili personel ve araçlarla hizmet sunulmaya başlanacak.

"Önce insan diyerek hemşehrilerimizin hayatına dokunuyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnsana hizmeti her zaman öncelikli tutarak hareket ediyor, hemşehrilerimize değerli bir yaşam kalitesi sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Seçim döneminde de üzerinde durduğumuz bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile de özellikle yaşlılarımız ve hasta yakınlarımıza destek oluyoruz. Nefes Projemiz ile yalnız kalan yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak, onları sosyal ve psikolojik olarak desteklemek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları hafifletmeyi; hasta yakınlarımıza da bir nebze olsun rahatlama ve dinlenme fırsatı vererek, onların da yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Projemiz kapsamına gerek evde gerekse ev dışında bireylerimizin tüm ihtiyaçları alanında uzman ekiplerimiz tarafından karşılanacak. Her bir hemşehrimizin hayatına dokunmak, onları değerli hissettirmek ve hayatlarına anlam katmak istiyoruz. Bu projeyle, yaşlılarımıza ve hasta yakınlarımıza yalnızca fiziksel değil ruhsal bir nefes aldırarak onlara ait yaşam alanlarını daha huzurlu ve mutlu hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.