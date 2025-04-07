Bayburt’ta Mart ayında 40 bin 168 kişi hastanede muayene edildi. Şubat ayında 41 bin 273 kişi hastaneye başvururken, bu ay başvuran sayısında azalış görüldü.

Bayburt Devlet Hastanesi, Mart ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre 3 bin 786 kişiyle en çok başvurulan poliklinik iç hastalıkları polikliniği olurken, acil servise başvuran hasta sayısı geçen aya göre arttı.

01-31 Mart tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde:

Uzman Aile Hekimliği: 716

Anestezi Polikliniği: 166

Beyin Cerrahi: 884

Cildiye Polikliniği: Bin 203

Çocuk Cerrahi: 135

Çocuk Polikliniği: 2 bin 770

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 265

Enfeksiyon Hastalıkları: 307

Fizik Tedavi Polikliniği: 985

Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 357

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 128

Göğüs Hastalıkları: 832

Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 320

İç Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 786

Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 34

Kalp Damar Cerrahisi: 241

Kardiyoloji Polikliniği: Bin 449

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2 bin 049

Nöroloji Polikliniği: Bin 260

Ortopedi Polikliniği: 2 bin 413

Plastik Cerrahi Polikliniği: 206

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 135

Üroloji Polikliniği: 724

Acil servis hastası: 12 bin 802

Yapılan Ameliyat Sayısı: 163

Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 56

Yapılan Endoskopi Sayısı: 105

Yapılan Kolonoskopi sayısı: 15

Bronkoskopi Sayısı: 4

Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 48

Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 26

Mhrs Randevulu: 12 bin 596

Mhrs Dışı Ayaktan: 14 bin 770

Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 40 bin 168