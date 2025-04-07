Bayburt’ta Mart ayında 40 bin 168 kişi hastanede muayene edildi. Şubat ayında 41 bin 273 kişi hastaneye başvururken, bu ay başvuran sayısında azalış görüldü.
Bayburt Devlet Hastanesi, Mart ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre 3 bin 786 kişiyle en çok başvurulan poliklinik iç hastalıkları polikliniği olurken, acil servise başvuran hasta sayısı geçen aya göre arttı.
01-31 Mart tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde:
Uzman Aile Hekimliği: 716
Anestezi Polikliniği: 166
Beyin Cerrahi: 884
Cildiye Polikliniği: Bin 203
Çocuk Cerrahi: 135
Çocuk Polikliniği: 2 bin 770
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 265
Enfeksiyon Hastalıkları: 307
Fizik Tedavi Polikliniği: 985
Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 357
Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 128
Göğüs Hastalıkları: 832
Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 320
İç Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 786
Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 34
Kalp Damar Cerrahisi: 241
Kardiyoloji Polikliniği: Bin 449
Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2 bin 049
Nöroloji Polikliniği: Bin 260
Ortopedi Polikliniği: 2 bin 413
Plastik Cerrahi Polikliniği: 206
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 135
Üroloji Polikliniği: 724
Acil servis hastası: 12 bin 802
Yapılan Ameliyat Sayısı: 163
Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 56
Yapılan Endoskopi Sayısı: 105
Yapılan Kolonoskopi sayısı: 15
Bronkoskopi Sayısı: 4
Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 48
Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 26
Mhrs Randevulu: 12 bin 596
Mhrs Dışı Ayaktan: 14 bin 770
Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 40 bin 168