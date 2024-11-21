Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk Hakları İl Komitesince ’Çocuk Gözünden Çocuk Sorunları ve Hakları’ konulu panel düzenlendi. ilk kez çocukların kendilerini ifade ettiği, kendi sorunlarını dile getirdiği, panelistlerin çocuklardan oluştuğu panele katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Medine Uçar’ın moderatörlüğünde Nazlıhan Kuyruk, Cantürk Ölmez, Zehra Yanık ve Eymen Maruf Söylemez’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde, çocukların sorunları ve çocuk hakları konuşuldu. Filistin’de yaşanan çocuk hakları ihlalleriyle ilgili şiire yer verildi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi Tayyar İğdir açılış konuşmasını yaparak, çocuklar üzerinde ailenin önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından panelin sonunda Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü çocuk panelistlere hediyelerini takdim etti.

Yeni Valilik Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.