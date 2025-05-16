Tarım arazilerinin sulanması sırasında meydana gelen problemlerin çözüme kavuşturulması, çiftçilerin ve muhtarların sorularının cevaplandırılması amacıyla Demirözü’nde toplantı düzenlendi. Bayburt Sulama Birliği sahalarında üretim yapan çiftçilerin talepleri, değerlendirme toplantısında ele alındı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bayburt’ta, 2025 yılı sulama sezonu öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı. Bayburt Sulama Birliği sahalarına yönelik yapılan toplantıya, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Bölge Müdür Yardımcısı Alper Bayraktar, İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ali Cansız, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Sulama Birliği Başkanı Abdülkadir Dinler ve çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin talepleri dinlenirken, işletmede bulunan sulama tesislerinin son durumu ve baraj doluluk oranları çiftçilerle birlikte analiz edildi. Soruların yanıtlandığı, taleplerin dinlendiği toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu, problemler üzerine istişareler yapıldı.