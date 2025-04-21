Bayburt’ta durdurulan araçta bir miktar sentetik hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda; Durdurulan araç ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan adli aramada bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında T.C.K. Madde 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.