Bayburt Üniversitesi, Entegre Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde planladığı 3 farklı programın açıldığını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan bu yeni bölümler ise Yeni Medya ve İletişim lisans programı, Atçılık ve Antrenörlüğü ön lisans programı ve Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programı oldu.

Sanat ve Tasarım Fakültesinde Yeni Medya ve İletişim lisans programı, Demirözü Meslek Yüksekokulunda Atçılık ve Antrenörlüğü ön lisans programı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programı açıldı. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yeni açılan ön lisans programlarının Bayburt’un istihdam ihtiyaçlarına doğrudan cevap vereceğini belirtti. Yeni Medya ve İletişim bölümünün Bayburt’un şehir markasının ve turizm potansiyelinin tanıtılmasında önemli bir rol oynayacağını ifade eden Rektör Türkmen, bu programın toplumsal hizmet fırsatları sunduğuna ve şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.