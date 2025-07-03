Bayburt Devlet Hastanesi, Haziran ayında hastaneye başvuran kişi sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre muayene edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 3 bin 544 kişi gerileyerek 44 bin 113 oldu. Mayıs ayında 47 bin 657 kişi hastanede muayene edilirken, bu ay hastaneye başvuran sayısında düşüş görüldü.

Acil servise başvuran sayısı, bir önceki aya göre arttı. Bu ay bir diğer azalış ise iç hastalıkları alanında yaşandı. Mayıs ayında 4 bin 447 kişi İç Hastalıkları Polikliniğine başvururken, bu sayı Haziran ayında 3 bin 473 oldu.

01-30 Haziran tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde:

Uzman Aile Hekimliği: 879

Anestezi Polikliniği: 272

Beyin Cerrahi: Bin 314

Cildiye Polikliniği: 905

Çocuk Cerrahisi: 205

Çocuk Polikliniği: 2 bin 231

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 215

Enfeksiyon Hastalıkları: 572

Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 048

Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 484

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 147

Göğüs Hastalıkları: Bin 160

Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 700

İç Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 473

Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 68

Kalp Damar Cerrahisi: 353

Kardiyoloji Polikliniği: 2 bin 20

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: Bin 965

Nöroloji Polikliniği: Bin 313

Ortopedi Polikliniği: 2 bin 887

Plastik Cerrahi Polikliniği: 206

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 81

Üroloji Polikliniği: Bin 27

Acil servis hastası: 14 bin 616

Yapılan Ameliyat Sayısı: 284

Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 68

Yapılan Endoskopi Sayısı: 112

Yapılan Kolonoskopi Sayısı: 20

Yapılan Bronkoskopi Sayısı: 10

Yapılan Anjiyo Sayısı: 68

Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 28

Mhrs Randevulu: 12 bin 326

Mhrs Dışı Ayaktan: 17 bin 171

Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 44 bin 113