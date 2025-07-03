Bayburt Devlet Hastanesi, Haziran ayında hastaneye başvuran kişi sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre muayene edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 3 bin 544 kişi gerileyerek 44 bin 113 oldu. Mayıs ayında 47 bin 657 kişi hastanede muayene edilirken, bu ay hastaneye başvuran sayısında düşüş görüldü.
Acil servise başvuran sayısı, bir önceki aya göre arttı. Bu ay bir diğer azalış ise iç hastalıkları alanında yaşandı. Mayıs ayında 4 bin 447 kişi İç Hastalıkları Polikliniğine başvururken, bu sayı Haziran ayında 3 bin 473 oldu.
01-30 Haziran tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde:
Uzman Aile Hekimliği: 879
Anestezi Polikliniği: 272
Beyin Cerrahi: Bin 314
Cildiye Polikliniği: 905
Çocuk Cerrahisi: 205
Çocuk Polikliniği: 2 bin 231
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 215
Enfeksiyon Hastalıkları: 572
Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 048
Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 484
Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 147
Göğüs Hastalıkları: Bin 160
Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 700
İç Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 473
Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 68
Kalp Damar Cerrahisi: 353
Kardiyoloji Polikliniği: 2 bin 20
Kulak Burun Boğaz Polikliniği: Bin 965
Nöroloji Polikliniği: Bin 313
Ortopedi Polikliniği: 2 bin 887
Plastik Cerrahi Polikliniği: 206
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 81
Üroloji Polikliniği: Bin 27
Acil servis hastası: 14 bin 616
Yapılan Ameliyat Sayısı: 284
Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 68
Yapılan Endoskopi Sayısı: 112
Yapılan Kolonoskopi Sayısı: 20
Yapılan Bronkoskopi Sayısı: 10
Yapılan Anjiyo Sayısı: 68
Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 28
Mhrs Randevulu: 12 bin 326
Mhrs Dışı Ayaktan: 17 bin 171
Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 44 bin 113