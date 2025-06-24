Bayburt Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen iklime ve çevresel koşullara uygun tarımsal ürün geliştirme çalışmaları kapsamında bal yemişi ve çilek ürünleri bir kez daha hasat edildi. Hasat etkinliğine katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin tarım alanındaki uygulamalı araştırmalarla bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yıllar önce ulusal basında "1500 rakımda çilek hasadı" başlığıyla geniş yer bulan bu çalışmaların, bugün bölge koşullarına tam uyum sağladığını vurgulayan Rektör Türkmen, elde edilen başarıyı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz, tarımı yalnızca bir üretim süreci olarak değil, aynı zamanda bölgesel gelişimi destekleyen bilimsel bir sorumluluk alanı olarak ele alıyor. Uygulama sahamızda başarıyla tamamlanan bu hasat süreci, hem iklime uygun çeşitlerin geliştirilmesi hem de çevreye duyarlı üretim metotlarımız açısından bizleri memnun etmiştir. Tarım alanında emek veren tüm akademik ve teknik personelimize gönülden teşekkür ediyorum."

Rektör Türkmen ayrıca, bu yılın çilek, bal yemişi ve fasulye hasadının halkla buluşturulacağını müjdeleyerek, 27 Haziran’da Tuzcuzade Mahalle Odasında gerçekleştirilecek Bilim Kafe etkinliğinde bu ürünlerin vatandaşlara ikram edileceğini belirtti. Bu adımın, üniversite-toplum etkileşimini güçlendirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Tarım uygulama sahasından sorumlu Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ise yaptığı açıklamada, daha birçok ürünün olgunlaşmakta olduğunu ve bölge çiftçiliği için katma değeri yüksek ürünlerin uygunluk çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti:

"Üniversitemiz bu ürünlerin bölge çiftçiliğine kazandırılması için bilimsel değerlendirmeler yürütüyor. Ürünlerin iklim uyumu, verimliliği ve sürdürülebilirliği gibi birçok faktörü dikkate alarak çalışıyoruz. Yeni ürünlerle bu süreci genişleterek devam ettireceğiz."