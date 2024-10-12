Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) ekibi, hizmet kullanıcılarına yönelik kahvaltı programı organize etti.
Bayburt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun’un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplumsal dayanışmayı teşvik etme, hizmet kullanıcılarının sosyal işlevsellik artışını sağlama, damgalama karşıtı eylemde bulunabilme fırsatı yakalandı. Bamsı Beyrek Seyir Terasında düzenlenen kahvaltı programında Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden hizmet alan bireylere günün anlam ve önemi anlatıldı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Kaynak: iha