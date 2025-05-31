Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 2’nci katına 2 ünit odası daha eklenerek, poliklinikler hizmete açıldı.

23 diş hekimi, bir ağız ve çene cerrahi uzmanıyla hizmet veren merkeze geçen sene 3, bu sene ise 2 ünit odası eklendi. Diş hastanesi olarak bilinen merkezde, günlük ortalama 400 hasta bakılıyor.

2024-2025 yılları arasında 750 gömülü diş ameliyatı, 170 hastaya 650 implant uygulaması, 18 hastaya genel anestezi uygulaması altında diş işlemleri, 16 bin 400 adet protez işlemi, 26 bin 856 adet kanal-dolgu işlemi ve 28 bin 182 adet diş çekim işlemi yapıldı. Öte yandan merkezde her gün poliklinik ve acil hizmetin verildiği öğrenildi.