Battalgazi Belediyesi’nin "Yeşil Battalgazi" vizyonu kapsamında Alacakapı Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni park, 4 bin 600 metrekarelik yeşil alanıyla bölge sakinlerine nefes aldıracak.

Battalgazi Belediyesi, sosyal yaşam kalitesini artırmak ve yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacıyla Alacakapı Mahallesi’nde yeni bir park projesini daha hayata geçiriyor. Toplam 7 bin 200 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan park, 4 bin 600 metrekarelik yeşil dokusuyla dikkat çekiyor.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, açık hava spor aletleri ve dinlenme alanları yer alacak. Doğayla uyumlu şekilde tasarlanan park, her yaştan vatandaşın kullanımına uygun olarak planlandı.

Parkın, aynı zamanda sosyal etkileşimi artıran bir mahalle buluşma noktası olacağı ifade edildi. Kadınlar, gençler ve yaşlı bireyler için erişilebilir yapıda tasarlanan alanın bölgeye değer katması hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Alacakapı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu park, sadece bir yeşil alan değil; aynı zamanda mahalle kültürünü pekiştiren, komşuluk ilişkilerini güçlendiren ve sosyal etkileşimi artıran bir yaşam merkezi olacak. Burada çocuklarımız güvenle oynayacak, büyüklerimiz doğayla iç içe vakit geçirecek, her yaştan hemşehrimiz dinlenme ve spor alanlarından faydalanabilecek. Amacımız, insanların bir araya gelip nefes alabildiği, huzur bulduğu, modern ve erişilebilir bir alanı mahallemize kazandırmak. Bu park, Yeşil Battalgazi vizyonumuzun önemli bir parçası" dedi.