Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi, kadın emeğiyle hazırlanan katkısız ve doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Kooperatif, hem istihdam hem de kadın üretimini destekleyen örnek bir model sunuyor.

Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifi, ilçedeki kadınların üretim gücünü ekonomik değere dönüştürerek hem istihdama katkı sağlıyor hem de doğal ve katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Kadınların el emeğiyle hazırlanan yöresel lezzetler, Gazi ilkokulu yanındaki büfede satışa sunulurken, kooperatif aynı zamanda evinde üretim yapan kadınlara da destek olmayı hedefliyor.

Kadın emeğiyle üretim ve satış

Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi’nde üretimden satışa kadar tüm süreçlerde sadece kadınlar görev alıyor. Kooperatifin sorumlusu Asiye İleri, burada hazırlanan her ürünün kadınların el emeğiyle ve tamamen doğal malzemelerle üretildiğini vurguladı. Hiçbir katkı maddesi kullanılmayan bu ürünler, ev yapımı lezzetleri aratmayan kalitesiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşma imkânı buluyor.

Yerel lezzetler Gazi Büfesi’nde

Kadın Kooperatifi’nin şu anda aktif satış noktası, Gazi İlkokulu yanındaki Gazi Büfesi olarak hizmet veriyor. İçli köfte, mantı, kolak köftesi, Malatya’ya özgü yarmalı köfte, pasta çeşitleri, kömbe ve yöresel tatlılar gibi birçok el yapımı ürün, bu büfede vatandaşların beğenisine sunuluyor. Görsel sunumlarla desteklenen ürünler, hem hijyenik koşullarda hazırlanıyor hem de yöresel damak zevkine uygun şekilde tüketiciyle buluşuyor. İlerleyen süreçte satış noktalarının artırılması hedefleniyor.

Ev ekonomisine ve kadın istihdamına destek

Asiye İleri, kooperatifin sadece burada çalışan kadınlara değil, aynı zamanda evlerinde üretim yapan kadınlara da gelir kapısı sunduğunu ifade etti. Evde üretilen doğal ürünlerin kooperatif aracılığıyla satışa sunulmasının, özellikle ekonomik açıdan güçlük yaşayan kadınlara destek sağladığını vurgulayan İleri, "Kadınlarımızın ürettikleri değerli ürünleri doğrudan vatandaşlarla buluşturuyoruz. Bu sistem, hem kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sunuyor hem de geleneksel üretimi yaşatıyor" dedi.

Üretimde düzen, üründe kalite

Kooperatifte sabah erken saatlerde üretim hazırlıkları başlıyor. Günlük olarak hazırlanan pastalar ve benzeri ürünler, özenle paketlenip satış noktalarına ulaştırılıyor. Gün içerisinde gelen siparişler doğrultusunda içli köfte, mantı gibi ürünlerin üretimi sürdürülüyor. Talep arttıkça üretim planlaması esnek şekilde ayarlanıyor. Asiye İleri, zaman zaman dışarıdan kadın çalışanlardan da destek aldıklarını ve üretim sürecinde hem kaliteye hem de hijyene azami özen gösterdiklerini ifade etti.

"Talep çok güzel, memnuniyet yüksek"

Kooperatifin başına kısa süre önce geçtiğini söyleyen Asiye İleri, bu süreçte vatandaşlardan oldukça olumlu geri bildirimler aldıklarını dile getirdi. Ürünlere yönelik talebin beklenenden yüksek olduğunu ifade eden İleri, "Vatandaşlarımızdan ürünlerimizin lezzeti, doğallığı ve hijyenine dair güzel yorumlar alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz geri dönüş almadık. Bu da bizleri motive ediyor, daha fazlası için teşvik ediyor" dedi.