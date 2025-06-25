Battalgazi Belediyesi, Hanımın Çiftliği ve Karahan mahalleleri ile Karababa mevkiinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla yol konforunu artırmaya devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Hanımın Çiftliği Solmaz Caddesi’nde 2 kilometrelik sathi kaplama, Karahan Mahallesi’nde sathi asfalt kaplama ve Karababa’da sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Yaz sezonuyla birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Battalgazi Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için mahalle bazlı planlamalar doğrultusunda sahadaki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Solmaz Caddesi’nde yapılan sathi kaplama ile ulaşım standardı yükseltilirken, Karahan Mahallesi’nde uzun süredir beklenen asfalt çalışması tamamlandı. Karababa mevkiinde ise sıcak asfalt uygulaması ile hem araç hem de yaya trafiği daha güvenli hale getirildi.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Ulaşım altyapımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimiz sahada büyük bir gayretle çalışıyor. Hem merkezde hem de kırsalda ihtiyaç duyulan her noktada asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Hedefimiz, Battalgazi’mizin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak ve hemşehrilerimizin taleplerini zamanında karşılayabilmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyor, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkate alarak programlarımızı şekillendiriyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için sathi kaplama ve sıcak asfalt uygulamalarına ağırlık veriyoruz. İnşallah bu sezon sonuna kadar ilçemizin birçok noktasında yol standardını daha da yukarıya taşıyacağız" dedi.