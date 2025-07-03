Battalgazi Belediye Meclisi, 6 Şubat 2023 sonrası inşa edilen yapılar için geçici elektrik aboneliği başvurularına dair Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kararına uygun yeni düzenlemeyi kabul etti. Başvurular, Battalgazi Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 2. katında alınacak.

Depremin ardından ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Battalgazi Belediye Meclisi, geçici elektrik aboneliğine ilişkin önemli bir karara imza attı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Nisan 2025 tarihli ve 220 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan düzenleme, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre; Malatya il sınırları içerisinde 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmış olan yapılar için, en geç 31 Aralık 2025’e kadar ilgili belediyelere başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, yapıların fenni gerekleri karşıladığını ve tüm hukuki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt etmeleri şart koşuluyor. Ayrıca, yapıların bulunduğu arazilere ilişkin tapu ya da kullanım hakkını gösteren belgeler ile özel mülkiyet dışındaki taşınmazlar için ilgili idarelerden alınacak kullanım izinlerinin en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar ibraz edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bu tarihe kadar belgeleri tamamlanmayan yapılar için altyapı hizmetleri durdurulabilecek.

Battalgazi ilçesinde ise geçici elektrik aboneliğiyle ilgili başvurular, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nın 2. katında bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek.