Battalgazi Belediyesi’nin destekleriyle açılan Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu, kadınlara el becerileri kazandırmaya ve üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kurs, köy halkına el sanatları alanında yeni beceriler kazandırırken, kadınların sosyal bir ortamda bir araya gelmesini de sağlıyor.

Battalgazi Belediyesi’nin kadın istihdamına ve üretime yönelik destekleri sürerken, köydeki kadınların el emeğiyle oluşturduğu ürünler hem kültürel mirasa sahip çıkıyor hem de ekonomik kazanca dönüşüyor.

Battalgazi Belediyesi’nin desteğiyle açılan Yenice Köyü Dikiş Nakış Kursu, kadınlara el becerileri kazandırarak üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kurs, köydeki kadınları hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlendiriyor.

Kurs hocası Hatice Çimenyayla, kadınların büyük bir ilgiyle dikiş ve nakış öğrendiğini belirterek, "Kursu şehirde değil, köyde açmayı tercih ettim. 13 öğrencim var, aralarında üniversite öğrencileri de bulunuyor. Büyük bir hevesle çalışıyorlar. Burada nakış işlemeyi öğreniyoruz, pike dikiyoruz. Kadınlar hem ev işlerini yapıyor hem de üretime katkı sağlıyor" dedi.

Kursiyerlerden 53 yaşındaki Yasemin Topal, kursun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Sabah namazında kalkıp ev işlerimi hallettikten sonra kursa geliyorum. Masa örtüsü ve yazma işlemeyi öğreniyoruz. Ürünlerimizi satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bize bu imkânı sunan Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kurs sayesinde sosyalleşme ve üretme fırsatı bulduğunu belirten 65 yaşındaki Raife Topal ise, "Yıllarca tarlada çalıştık, çocuklarımızı büyüttük. Şimdi de dikiş-nakış kursuyla üretmeye devam ediyoruz. Kadınlar için büyük bir destek" diye konuştu.