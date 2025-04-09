Batman’da 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde merkez Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde aynı yönde seyreden 3 motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüleri Veysel Ş., İbrahim Ç., Ömer Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.