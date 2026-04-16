Batman'ın Sason ilçesinde başıboş bırakılan büyükbaş hayvanlar trafik güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle köylerden ilçe merkezine göç eden bazı vatandaşların hayvanlarını da beraberinde getirmesi, bölgede kontrolsüz hayvan sorununu artırdı.

İlçe merkezini Batman'a bağlayan ana yolda sürü halinde çıkan inekler, sürücülere zor anlar yaşatırken, kazalara davetiye çıkarıyor. Yolun her iki tarafının bariyerlerle kapatılmış olmasına rağmen hayvanların farklı noktalardan yola girmesi, sorunun devam etmesine neden oluyor. Sürücüler, neredeyse her gün benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin azalmasıyla tehlikenin daha da arttığını ifade eden vatandaşlar, başıboş hayvanların toplanması ve sahiplerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.