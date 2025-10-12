Batman’da etkili olan sağanak yağış zincirleme trafik kazasına neden oldu. 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak kazaları da beraberinde getirdi. Merkez Bayındır Mahallesi’nde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 7 aracı karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçların savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza ile birlikte yol bir süre ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.