Batman’da 60 yaşındaki bir kişi, apartman merdiveninden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda 60 yaşındaki Mehmet Tuna, merdivenden inerken dengesini kaybedip basamaklardan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tuna’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tuna’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.