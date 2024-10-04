Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Danalı ile Ayrancı köyleri arasında yürütülen yol genişletme ve sanat yapıları yapım çalışmaları tamamlandı.

Proje çalışmaları dahilinde, Danalı ile Ayrancı köyleri arasındaki yolun uzunluğu 7.4 kilometreye çıkartılarak, 7 metre de genişletildi. Yol genişletme çalışmalarıyla birlikte, bölgedeki ulaşım ağının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendiğini belirten Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, sürücülerin ve yolcuların trafik akışını daha rahat bir şekilde sağlayabilmeleri için gerekli iyileştirmelerin yapıldığını belirtti.