Kurban Bayramı yaklaşırken, tarihi ve kültürel mirasıyla göz kamaştıran Batman’ın Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Dicle Nehri kıyısında binlerce yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini büyüleyen Hasankeyf’te, esnaf bayram öncesi hazırlıklara başladı.

12 yıldır Hasankeyf’te esnaflık yapan Muhyettin Talayhan, bayram yoğunluğuna hazırlandıklarını belirtti. Talayhan, "Doğma büyüme Hasankeyfliyim. Bayram hazırlıklarımız kapsamında hediyelik magnetler üretiyoruz. Gelen misafirlerimize güzel hatıralar bırakmak istiyoruz," dedi.

Hasankeyf esnaflarından Memet Salih İnalöz ise ilçenin turizm potansiyelinin artması için sürekli çaba gösterdiklerini kaydederek, ’’Burada turist rehberlerin de katkısıyla Hasankeyf’i gelen gruplara en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bayram geçen bayrama göre biraz daha sakin geçebilir, çünkü hem hava sıcak hem de tatil süresi kısa. Ancak biz yine de en iyi hazırlıklarımızı yapıyoruz’’ diye konuştu.

Bayram öncesi ailesiyle birlikte İzmir’den gelen Beyza Tekçe, Hasankeyf’i çok merak ettiklerini ve beklentilerinin üstünde bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Tekçe, "Hasankeyf’i çok duyuyorduk, görmek istedik. Geldik ve hayran kaldık. Bir kısmı sular altında kalmış ama kalan bölümler bile büyüleyici. Gerçekten çok etkileyiciydi’’ şeklinde konuştu.

Bayramda hem tarihi hem doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlayacak olan Hasankeyf, Zeynel Bey Türbesi, taş köprü kalıntıları ve çarşısıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.