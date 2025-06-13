Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman’da buğday hasadı törenine katıldı. Bakan Yumaklı, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon dileyerek, tarımsal üretimin güçlenmesi adına yapılan yatırımlar ve desteklerle ilgili bilgi verdi.

Batman’da düzenlenen buğday hasadı programı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

"Batman’a 54 milyar TL’lik tarımsal destek sağladık"

Son 23 yılda Batman’ın tarımsal altyapısını geliştirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Kentimize toplamda 54 milyar TL tarımsal destek sağladık. 41 su ve sulama tesisini hizmete aldık. Kırsal kalkınma projeleriyle tarım ve orman altyapısını güçlendirdik. 6 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca Batman ve Gercüş ovalarımızı, yaklaşık 402 bin dekar alana sahip bu tarım alanlarını koruma altına aldık" dedi.

Batman’a özgü 6 ürüne coğrafi işaret kazandırıldığını ve bunun markalaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Verdiğimiz desteklerle Batmanlı üreticiler modern tarımla buluştu, verimlilik arttı" diye konuştu.

"Hayvancılıkta büyük artış, süt üretimi yüzde 700 arttı"

Hayvancılık alanındaki gelişmelere de değinen Bakan Yumaklı, son 23 yılda büyükbaş hayvan varlığının yüzde 300, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 221, arılı kovan sayısının ise yüzde 323 arttığını söyledi. Bu artışların üretime de yansıdığını vurgulayan Yumaklı, "Süt üretiminde yüzde 700’ün üzerinde, bal üretiminde ise yüzde 124 oranında artış sağladık" ifadelerini kullandı.

"Sera Organize Tarım Bölgesi Batman’a kazandırılıyor"

Bakan Yumaklı, Batman’ın tarım potansiyelinin artırılması amacıyla Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulacağını da duyurdu. Bin 100 dekar arazi üzerine inşa edilecek bölge için 3 milyar TL’lik yatırım planladıklarını açıklayan Yumaklı, "Yıllık 1 milyar TL ekonomik katkı sağlaması beklenen Sera OTB’de yıllık 30 bin ton yaş sebze üretimi hedefleniyor. 2026’nın ikinci yarısında üretime başlanması planlanıyor" dedi.

Yeni kırsal kalkınma yatırımları

Ayrıca, 6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Batman’da 8 ekonomik ve 4 altyapı projesinin tamamının hibe destek programından yararlanacağını belirten Bakan Yumaklı, "Bu projeler için yaklaşık 64 milyon TL hibe sağlayarak Batman’a 130 milyon TL’lik yatırım yapılmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Buğday hasadına ilk olarak 7 Mayıs’ta Adana’da başladıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bu yıl üretimimiz ülke ihtiyacını karşılayacak seviyededir. TMO, Türkiye genelinde 600’ün üzerinde alım noktasında randevu sistemiyle alım yapacak. Ayrıca Batman TMO Başmüdürlük Hizmet Binası’nın açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere çeşitli kalemlerde toplam 8 milyar 154 milyon TL’lik destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" açıklamasında bulundu.