Batman’da 4 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde B.İ.’nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bağlar Mahallesi’nde şüpheliye ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan B.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.