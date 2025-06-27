Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İhlas Haber Ajansı (İHA) Batman bürosunu ziyaret ederek, eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziyarette konuşan Yaşar Ciğer, Batman’daki eğitim hizmetlerinin şehrin geneline yayıldığını belirterek, "Batman’da 172 bin öğrencimiz var. Anne, baba ve kardeşleriyle birlikte bu sayı 600 bine ulaşıyor. Bu da şehrin neredeyse tamamına eğitim yoluyla hizmet ettiğimiz anlamına geliyor" dedi.

Batman’ın genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğunu vurgulayan Ciğer, bu yapıya uygun planlamalar yaptıklarını ifade etti. Ciğer, "Batman’da hem öğrencilerimiz hem de şehir yapısı genç. Bu nedenle planlamalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Hasankeyf yolu, Gültepe Mahallesi ve Beşiri yolu gibi gelişen bölgelerde yeni okul inşaatlarımız sürüyor. Ayrıca altı yeni okulun daha yapımı için bakanlık programına alındık" şeklinde konuştu.