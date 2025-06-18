Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan bölgede, Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı kalkınma için hazırlanan stratejinin Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmesi hedefleniyor. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, "Tüm politika uygulamalarını bu çerçevede yönlendireceğiz" dedi.

Antalya, Isparta ve Burdur’un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi, bölgesel kalkınma hedeflerine yönelik yeni bir döneme giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen CEDIS3 Projesi kapsamında oluşturulan akıllı uzmanlaşma stratejisi, bölgenin güçlü yönlerine odaklanarak Ar-Ge, yenilikçilik ve özel sektör öncülüğünde katma değerli üretimi artırmayı amaçlıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen S3 Platformu ve Girişimcilik Keşif Süreci (EDP) toplantısında konuşan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, "Hazırladığımız stratejinin Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmesini ve bu çerçevede tüm bölgesel politikaların yeniden yapılandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Pilot bölge olarak belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen CEDIS3 Projesi kapsamında Türkiye genelinde üç pilot bölge belirlendi. Bu bölgelerden biri olan Batı Akdeniz, Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsıyor. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, sürecin ilk adımında kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve geliştirme faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi. Güler, "Sonrasında, strateji hazırlayacak bölgeler için yol haritaları sunan el kitapları oluşturuldu. Ardından üç pilot bölge için strateji geliştirme çalışmalarına geçildi" diye konuştu.

Hedef, Avrupa akreditasyonu

BAKA Genel Sekreteri Güler, hazırlanan stratejinin kısa süre içinde tamamlanacağını ve Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) tarafından akreditasyon sürecine alınacağını belirtti. Güler, "Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan bölgede, Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı kalkınma için hazırlanan stratejinin Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmesi hedefleniyor. Bu akreditasyonla birlikte bölgesel politika uygulamalarını bu çerçevede yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

S3 Platformu kuruldu

Hazırlanan stratejinin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla bölgede S3 Platformu oluşturulduğunu belirten Volkan Güler, bu yapının üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluştuğunu söyledi. Güler, "Akıllı uzmanlaşma stratejisinin temel dinamiği Ar-Ge ve yenilikçilik. Bu faaliyetler özel sektör eliyle daha etkin yürütüldüğü için özel kesim bu sürecin hem hazırlanmasında hem de uygulanmasında ana aktör olarak yer alıyor" dedi.

Odak alanlar tematik yapıda belirlendi

Stratejide klasik sektör sınıflandırmalarından farklı olarak "domain" adı verilen tematik alanlara odaklandıklarını vurgulayan Güler, bu kapsamda beş başlık belirlediklerini ifade etti.

İlk olarak havacılık sektörüne ve bu sektörü destekleyici hizmetlere odaklandıklarını belirten Güler, "Bölgemizde gelişmekte olan havacılık faaliyetlerini daha yenilikçi ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle bu alanı stratejimizin önceliklerinden biri olarak belirledik" dedi.

İkinci başlıkta, bölgenin sahip olduğu tıbbi aromatik bitki zenginliğinden hareketle fonksiyonel kimyasallar ve sağlık ürünlerine yöneldiklerini kaydeden Güler, "Bu alan, doğal kaynakların işlenmesiyle hem sağlık hem de kimya endüstrisinde katma değer sağlayacak fırsatlar sunuyor" şeklinde konuştu.

Turizm başlığının ise strateji içinde dönüşüm hedefiyle ele alındığını vurgulayan Güler, "Bölgemiz turizmde güçlü bir destinasyon. Ancak artık sürdürülebilirliği önceleyen, teknolojiyi entegre eden ve katma değeri artıran bir turizm anlayışına geçmemiz gerekiyor. Bu kapsamda akıllı turizm alanını tanımladık" dedi.

Güler, dördüncü odak alanının ise tarım ve gıda zincirine yenilikçi uygulamalar getirecek şekilde kurgulandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Akıllı gıda sistemleri başlığı altında, bitkisel üretimi daha katma değerli hale getirmek, pestisit sorununu azaltmak, lojistik zincirini kurmak ve izlenebilirlik sistemlerini geliştirmek istiyoruz."

Beşinci başlık hakkında ise henüz netleşmeyen ancak ileri teknoloji ürünlerinin üretimi odağında şekillenen yeni bir alanın değerlendirildiğini aktaran Güler, "Bu başlığı dördüncü alanla entegre etme ihtimali de bulunuyor. Ancak hedefimiz, bu alanlarda bölgenin kalkınmasını sürdürülebilir ve yenilikçi temeller üzerine oturtmak" dedi.

"Finansman ve uygulama stratejiye göre yönlenecek"

Volkan Güler, geliştirilen stratejinin yalnızca bir planlama dokümanı olmadığını, somut politika uygulamalarının bu çerçevede şekillendirileceğini vurguladı. Güler, "Bölgesel politika belgelerimizden merkezi bütçeleme süreçlerine, kalkınma ajanslarının destek mekanizmalarından üniversite ve özel sektör projelerine kadar tüm kaynaklar bu odak alanlara yönlendirilecek. Gerekli iş birliklerini artırarak, bölgesel kalkınmayı bu stratejik çerçevede sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.