Samsun’un İlkadım Belediyesi, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla metruk bina yıkımlarına hız verdi. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Önceliğimiz evlatlarımızı bu tür tehlikelerden uzak tutmak" dedi.

İlkadım Belediyesi, mahalle ve sokaklarda güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla tespit edilen metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. Kent Bilgi Sistemi Birimi tarafından belirlenen yapılar, Yıkım İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü şekilde yıkılıyor. Yıkım süreci boyunca çevre güvenliği ve halk sağlığı ön planda tutuluyor.

"Kötü niyetli kullanımlara geçit yok"

Yıkımlarla ilgili değerlendirmede bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, metruk yapıların özellikle gençler için risk oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Kurnaz, "Sokak aralarında terk edilmiş bu yapılar zamanla uyuşturucu kullanımı, madde bağımlılığı gibi kötü niyetli faaliyetlerin odağı haline gelebiliyor. Bizim önceliğimiz çocuklarımızı bu ortamlardan korumak. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendirerek, metruk yapıları bir bir kaldırıyoruz. İlkadım’ı daha güvenli, daha yaşanabilir bir hale getirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yıkım çalışmalarına Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri de destek verirken, mahalle sakinleri uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.