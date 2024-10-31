Başkent Millet Bahçesi’nde "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" düzenlendi.

Şanlıurfa’nın yöresel yemekleri ve kültürü, Başkent Millet Bahçesi’nde Ankaralılar ile buluştu. İsotlu çiğ köfte, Urfa kebabı, kente has döner, peynir, yoğurt, acı biber ve çeşit çeşit ürünler beğeniye sunuldu. Tanıtım günlerinde sıra gecesinde çekilen halaya katılan vatandaşlar, zurna ve davul eşliğinde eğlendi. Urfa kebabı ve isotlu çiğ köfte yarışmasında ise vatandaşlar kıyasıya mücadele etti. İsot ve acılı pul biberin buluştuğu çiğ köfteyi bitirebilmek için yarışmacıların soğuk terler döktüğü yarışmayı kazananlara isot kolonyası, isot ve acılı toz biber hediye edildi.

Şanlıurfa Tanıtım Günleri’ni ziyaret eden bir vatandaş, “Güzel gidiyor, eğlendim, oynadım ve halay çektim. İçli köfteden yedim” dedi.

Ziyaretçilerden Gül Alyurt ise, “Çok güzel geçiyor. Keyifli, Şanlıurfa Ankara’da diyebiliriz. Eğlendik ve alışveriş yaptım. Kahvaltılık ürünler, çiğ köfte, peynir ve yufka türü şeyler aldım” ifadesini kullandı.

Tanıtım günlerinde alışveriş yapan bir başka vatandaş, “Çok güzel geçiyor fuar. Urfa’yı buraya taşımışlar. Bütün başkentlileri fuara bekliyorum. Kebapları ve baharatları on numaraydı. Sıra gecesi daha güzeldi” diye konuştu.

Şanlıurfa Tanıtım Günleri, 3 Kasım tarihine kadar Başkent Millet Bahçesi’nde ziyarete açık olacak.