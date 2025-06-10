Başkentliler 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin keyfini doğasıyla ve iklimiyle adeta Karadeniz’i andıran Kızılcahamam yaylalarında çıkardı. Havaların ısınmasıyla Kızılcahamam yaylalarında konaklayan ve buradaki göletlerde yavrularını büyüten göçmen angut kuşları, havadan görüntülendi.

Ankara’nın en kuzey ilçesi olan ve ormanları ile bilinen Kızılcahamam, doğası ve iklimiyle adeta Karadeniz’i andırıyor. 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Başkentliler, güzel havanın ve muhteşem doğanın tadını yaylalarda çıkardı. Birçok yayla ve akarsuların oluşturduğu dere yatakları ile göletlere sahip olan Kızılcahamam, otlayan inekler ve koyunların yanı sıra yaylalarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Gövdesi kahverengi, başı beyaz renkte olan ve konaklamak için Kızılcahamam’daki Kasımlar ve Hıdırlar Yaylasındaki göletleri seçen angut kuşları, yavrularını burada büyütüyor. Renkleri ile kendine hayran bırakan, sesleri ile huzur veren angut ailesine ev sahipliği yapan yaylalar ise dronla görüntülendi.

"Birkaç günlüğüne değişiklik olsun diye geliyoruz ve burada kalıp gidiyoruz"

Bayram tatilinde Hıdırlar Yaylası’na geldiklerini belirten Memnune Tüfekçi, "Bayramda çok kalabalık değildi. Hayvancılıkla uğraşan aileler daha yeni göçüyorlar. Hayvancılık yapan çok. Bir kişide 50-60 adet sığır var. 150-200 tane koyunu olan var. Hayvancılıkla geçiniyorlar. Birkaç günlüğüne değişiklik olsun diye geliyoruz ve burada kalıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.