Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polisi ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde başkasının ehliyeti ile trafiğe çıktığı ve ehliyetsiz olduğu belirlenen yabancı uyruklu kamyonet sürücüsü cezadan kaçamadı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve polis ekiplerince Ada Caddesi üzerinde trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmadı. Gazi Süleymanpaşa Camii karşısında oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durdurularak gerekli kontroller yapıldı. Durdurulan araç içerisindeki sürücülerin belgeleri kontrol edildi, şüpheli görülen kişilere yönelik yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Başkasının ehliyeti ile trafiğe çıktı

Öte yandan, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kamyonet sürücüsü ise başkasına ait ehliyet ile trafiğe çıktı. Denetime takılan sürücü, polisin dikkatinden kaçmadı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve başkasına ait ehliyeti gösteren sürücüye ekipleri yanıltmaktan işlem yapılarak ceza kesildi.