Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Demirci ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyip akşam da iftar programında ilçeye yapacakları yatırımları anlattı.

Demirci’de düzenlenen iftar programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, CHP Demirci ilçe Başkanı Melih Kuru, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. İftardan sonra Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile de bir araya gelen Ferdi Zeyrek, ilçede yapılan hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Zeyrek, iftar programı öncesi Yenice Mahallesi’nde yürütülen kaldırım ve yollardaki kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle muhtarı Metin Çakmak ile bir araya gelen Başkan Zeyrek, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle muhtarı Çakmak, "Öğrenci yurdumuz vardı, öğrenciler gelip giderken çamurda çok zorlanıyordu. Allah sizden razı olsun, sayenizde mahallemiz hizmet gördü" ifadelerini kullandı.

Her ilçeye eşit hizmet anlayışı ile hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, "Demirci’nin makus tarihini değiştireceğiz. Toz ve toprak sorununa bizim dönemimizde son vereceğiz. Artık modern ve yaşanabilir bir Demirci için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek, iftar programında yaptığı konuşmada ise ilçede hayata geçirilecek projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Zeyrek, "280 bin metrekare parke taşını Demirci’de döşüyoruz. 2 bin 500 haneyi ilgilendiren su branşman değişimi ve altyapıyı yeniliyoruz. Demirci’miz artık sıcak asfalta kavuşuyor. Ayrıca, Mahmutlar-Sındırgı yolu başta olmak üzere, şehrin birçok caddesinde sıcak asfalt çalışmaları Mayıs ayı itibariyle başlayacak. Seçimden seçime değil, sürekli sahadayım. Şu ana kadar Demirci’ye beş kez geldim ve daha da geleceğim" ifadelerini kullandı.

"1,5 milyon kişilik bir aileyiz"

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Başkan Zeyrek, Ramazan ayının birlik ve beraberliğini vurgulayarak, "Biz Manisa’da 1,5 milyon kişiyiz ve 1,5 milyon kişilik bir aileyiz. Sizlerin her biri benim annem, babam, evladımdan farkınız yoktur. Verdiğiniz destek için teşekkür ederim" diye konuştu.

Genel Sekreter Deste şehit aileleri ve gazilerle iftara katıldı

Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Burak Deste de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan ev sahipliğinde, şehit aileleri ve gazilerin onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Manisa Polis Evi’nde düzenlenen iftarda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Sizin maneviyatınıza toplum olarak, millet olarak hepimizin ihtiyacı var. Bu memleketin bütün bireylerinin geleceğe güvenle bakmasının en büyük güvenceleri sizin taşımış olduğunuz bu ruhtur, bu iklimdir, bu atmosferdir. Öncelikle bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz" dedi.

Genel Sekreter Burak Deste de böyle anlamlı bir günde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını dile getirdi.