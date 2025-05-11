Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, katıldığı Rışvanlar Uluslararası Geleneksel Bahar Şenliği’nde halkın büyük sevgisi ile karşılandı. Organizasyonun birlik ve beraberlik açısından çok bir örnek olduğunu ifade eden Yılmaz, bu tür etkinliklerin artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Rışvanlar Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonu tarafından "Uluslararası Geleneksel 8. Bahar Şenliği" Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediyesi’nin de katkılarıyla Süleyman Obası Köyü’nde düzenlenen şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, davetliler ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan Rışvanlar katıldı.

"Misafir değil, ev sahibi olarak geldim"

Rışvanlar’ın büyük ilgisiyle davullar eşliğinden karşılanan Başkan Umut Yılmaz, burada yaptığı konuşmada şenliğe bir davetli olarak değil, ev sahibi olarak geldiğini söyledi. Yılmaz, "Ben bugün buraya misafir olarak gelmedim. Bu toprakların bir evladı, sizlerin akrabası, bir Rışvan olarak geldim. Ben bugün ev sahibiyim. İnsanlar aşiret olmayı filmlerde, dizilerde gösterildiği gibi zannediyor. Halbuki aşiret olmak, örf-adet bilmek her gencin bir görevidir. Aşirete önyargı ile bakarlar, aşiretten korkarlar ama aşiretin olduğu yerde kavga olmaz. Aşiretlerin olduğu yerde terör olmaz. Rışvanların olduğu yerde Türk Bayrağı böyle şerefle dalgalanır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin, sayımızı artırsın. Bütün Rışvanlı akrabalarıma geldikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz, açılış konuşmalarından ardından federasyon yöneticileri ile şenlik alanını gezdi.